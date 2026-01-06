İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Eski hat devre dışı bırakılıyor: Yeni demiryolunda çalışmalar hız kesmiyor

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında yeni tren yolunun yapıldığı Edirne'de, Tunca Köprüsü girişinde eski hattın bulunduğu hemzemin geçidin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

6 Ocak 2026 Salı 09:58
Eski hat devre dışı bırakılıyor: Yeni demiryolunda çalışmalar hız kesmiyor
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak projenin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Proje kapsamında eski hat devre dışı bırakıldı.

Bu hattaki tren rayları sökülürken kullanım dışı kalan Tunca Köprüsü başındaki hemzemin geçit de ekipler tarafından kaldırılıyor.

Sürücüler çalışmalar nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Süvari köprülerine yönlendirildi.

Çalışmanın akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi.

