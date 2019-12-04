İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7416
  • 6,3623
  • 272.876
  • 107338
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski HDP'li vekil Mizgin Irgat'a PKK propagandasından 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Eski HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Irgat katılmazken, avukatı Kenan Maçoğlu hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hürol Özcüre, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Maçoğlu, savcılık mütalaasındaki ceza istemi talebine katılmadığını ifade ederek, Irgat hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Yapılan müzakere sonrası mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Irgat'ın "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

- PKK'lı teröristler için düzenlenen etkinliğe katılmıştı

Eski Milletvekili Irgat, güvenlik güçlerinin 4 Ocak 2016'da Silopi'de düzenledikleri operasyonda silahlarıyla ölü ele geçirilen teröristler Seve Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar için 5 Ocak 2018'de Şırnak'ta düzenlenen anma etkinliğine katılanlar arasında yer almıştı.

Irgat, 16 Ekim'de görülen duruşmada yaptığı savunmasında da anma etkinliğine gittiği kişilerin örgüt üyesi olup olmadığına yönelik bir mahkeme kararı olmadığını söylemiş ve PKK propagandası yapmadığını savunmuştu.

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Karadeniz'de korkutan deprem!

Karadeniz'de korkutan deprem!

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Ceren'e acı veda: Annenin feryadı yürekleri dağladı

Ceren'e acı veda: Annenin feryadı yürekleri dağladı

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA