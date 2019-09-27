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Eski HSYK başmüfettişi Şeker, FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'den yargılanan eski HSYK Başmüfettişi Tacettin Şeker'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski HSYK Başmüfettişi Tacettin Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Şeker ve avukatı katıldı.
 
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
 
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Şeker, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Şeker, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.
 
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.
 
Karara göre sanık Şeker'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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