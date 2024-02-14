Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş vefatının 3'üncü yılında anıldı

Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, çocukları Hüseyin Ersan ile Ömer Topbaş, kardeşleri Mustafa ve Mehmet Topbaş ile yakın çalışma arkadaşları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Topbaş için dualar okundu ve katılımcılara, merhumun İBB başkanıyken İstanbul'a yaptığı hizmetleri anlatan bir video izletildi.

Burada bir konuşma yapan Tevfik Göksu, merhum Topbaş'la öğrenciyken tanıştıklarını belirterek, "Kadir abimiz, bizim büyüğümüzdü. Büyük yıllarımız var. 'Hayatımızda örtüşen bir nokta var.' derdi Kadir abi. 'Ben MSP'nin en genç yöneticisiydim, sen de Refah'ın en genç yöneticisisin.' derdi. Aynı odayı paylaştım yıllarca Kadir abiyle Refah Partisi'nde." diye konuştu.

Bir insanı tanımak için onunla yolculuk yapmanın yeterli olacağını ve merhumla da birçok yolculuk yaptığını aktaran Göksu, Rabbin huzurunda Topbaş'ın imanı ve ne kadar iyi bir insan olduğuna dair şahitlik yapacağını ifade etti.

Hayatı boyunca çok önemli insanlarla çalışmanın kendisine nasip olduğuna değinen Göksu, şöyle devam etti:

"Bir tanesi Erbakan hocamız...Çok küçük yaşta onunla beraber çalışmak bana nasip oldu. Erbakan hocadan öğrendiğim en kıymetli şey inanç ve inat oldu. İnanacaksın ve inat edeceksin. İnat olmadan olmaz. İkincisi Cumhurbaşkanımız...Elinde büyüdük biz. Cumhurbaşkanımızdan da öğrendiğim bir şey var; her kim sana el uzatırsa sakın ha o eli geri çevirme, herkese yardım et. Kadir abimizden öğrendiğim şey ise; sakın bir insanın kalbini kırma, kırarsan da gönlü al. Bazen biz toplantılarda tartışırdık. Birbirimizi yanlış anlayacak ya da üzecek şeylerimiz olurdu. Mutlaka o gece bir bahane bulur beni arar gönlümü alırdı."

En son hastanede yatarken aradığı Kadir Topbaş'ın telefonu açamadığını ancak "Doktorlar konuşma dedi. Açamıyorum." diye mesajla dönüş yaptığı notunu da paylaşan Göksu, o mesajı halen silmediğini sözlerine ekledi.

Tevfik Göksu'nun konuşmasının ardından sahneye çağrılan Kadir Topbaş'ın oğulları ve kardeşleri, program için Göksu'ya teşekkür edip özlemlerini dile getirdi. Eşi Özleyiş Topbaş'a ise Göksu tarafından çiçek takdim edildi.

Kadir Topbaş'ın yakın çalışma arkadaşlarının hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından program sona erdi.