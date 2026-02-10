İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6263
  • EURO
    51,977
  • ALTIN
    7050.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski iş yerini bastı, rastgele kurşun yağdırdı: 4 kişi yaralandı
Güncel

Eski iş yerini bastı, rastgele kurşun yağdırdı: 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski iş yerindeki 4 arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA10 Şubat 2026 Salı 09:47 - Güncelleme:
Eski iş yerini bastı, rastgele kurşun yağdırdı: 4 kişi yaralandı
ABONE OL

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine 7 Şubat'ta giderek Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u tabancayla yaralayan Ü.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Ü.A, 7 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesindeki eski iş yerine giderek burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilerle tartışmıştı. Daha sonra Ü.A'nın tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun yaralanmıştı.

Yaralılar ambulanslarla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tekstil atölyesinin damına çıkan Ü.A. ise özel harekat ekiplerince yakalanmıştı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 2 tabanca ele geçirmişti.

  • Adana Yüreğir
  • Tabanca saldırısı
  • Arkadaş yaralandı

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.