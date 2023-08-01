Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin tamamında kendi amblemleriyle seçimlere gireceğini açıkladı. Karamollaoğlu, "Bir numaralı hedefimiz, Türkiye'nin bütün il, ilçe ve beldeler de kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz. Biz hem belediye başkanlıklarına, belediye meclis üyelerine ve il genel meclisi adaylarımızı belirleyeceğiz ve inşallah güzel bir netice alacağımız ümit ediyorum." dedi.

İYİ PARTİ VE HDP KAPIYI KAPATTI

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan da "Büyükşehirlerde kendi adayımızı çıkartacağız" açıklamasında bulunmuştu. İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim" açıklamasında bulunmuştu.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER

CHP'nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin ise "CHP büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Çok büyük ittifakların olacağını zannetmiyorum." İfadelerini kullanmış, büyükşehirleri HDP ve İYİ Parti'nin desteği olmadan da alacaklarını iddia etmişti. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: "Yaklaşan yerel seçimlerde patimizin CHP ile ittifak yapmasına şahsi görüşüm olarak karşıyım bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü." demişti.