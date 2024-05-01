İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4114
  • EURO
    34,6034
  • ALTIN
    2380.21
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski koca dehşeti! Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını öldürdü
Güncel

Eski koca dehşeti! Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını öldürdü

Çorum'un İskilip ilçesinde bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 06:56 - Güncelleme:
Eski koca dehşeti! Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını öldürdü
ABONE OL

Murat Ç. (42), iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu (42) ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile gece saatlerinde Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta karşılaştı. Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı.

Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatih Sungurlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balaban çifti ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra gözaltına alındı.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.