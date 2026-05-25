Eski MKYK üyesi Emine Çift'e veda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acılı babaya telefon

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü sırada 49 yaşında yaşamını yitiren AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden ve iki dönem Alaplı Belediye Meclis Üyesi olan Emine Çift, memleketi Alaplı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Alaplı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Çift'in sevenleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BABASINA TAZİYE

Cenaze merasimine katılan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem MKYK'da, AR-GE Başkan Yardımcılığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Müşavirliğinde birlikte mesai yaptığı Emine Çift'in babasını telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem genel başkan danışmanlığı ve MKYK'da birlikte görev yaptığı Emine Çift'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek babasına başsağlığı dileklerini iletti.

SİYASET KÜRSÜSÜNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Uzun yıllar siyaset ve medya alanında aktif görevlerde bulunan, geçmiş dönemlerde milletvekili adaylığı da yapan Emine Çift, 2009 yılında AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım" hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olmuş ve başarısının ardından aynı yıl MKYK üyeliğine seçilmişti. Çift'in cenazesi, kılınan namazın sonrasında ilçede toprağa verildi.