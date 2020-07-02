AA 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:38 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 13:39

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, özel bir kargo firmasına ait TC-TSR kuyruk numaralı uçakla, Japonya'nın Osaka şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelip, aynı firmaya ait TC-RZA kuyruk numaralı uçakla da ülkesi Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, yarın Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel kargo firmasının genel müdürü Can Şaşmaz "müşteki", şirketin ticaret müdürü Okan Kösemen, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu "sanık" olarak yer aldı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan üçer yıldan sekizer yıla, tutuksuz sanıklar Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.



- İddianameden



İddianamede, 31 Aralık 2019'da Yörük Işık kullanıcı adlı kişinin Twitter hesabından, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un, özel bir kargo firmasına ait uçakla, Japonya'nın Osaka şehrinden Atatürk Havalimanı'na geldiği, aynı firmaya ait başka bir uçakla da ülkesi Lübnan'a kaçırıldığı iddiasıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Japonya'da yargılanan Carlos Ghosn'un evinde gözetim altında tutulduğu ifade edilen iddianamede, Lübnan'da, soruşturma aşamasındaki açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz'un, Ghosn'un Japonya'dan çıkarılarak ülkesi Lübnan'a kaçırılması amacıyla açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ABD vatandaşı olan şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladığı, kaçırılması konusunda kullanılacak uçaklar konusunda ise özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan ve aralarında ticari ilişki de bulunan Okan Kösemen ile anlaştığı belirtildi.

İddianamede, şüphe çekeceği düşünülerek Japonya'dan Lübnan'a direkt değil de aktarmalı bir uçuş planı yapıldığı, sanık Okan Kösemen'in Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı belirtilerek, TC-TSR kuyruk numaralı uçak pilotları Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek ile TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nu bilgilendirdiği kaydedildi.



TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu, şüpheliler Micheal Taylor ve ve George Antonine Zayek'in 56-54-99 santimetre ebatında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebatında içi boş olan 2 müzik kutusuyla uçağa bindikleri anlatılan iddianamede, 29 Aralık günü sabah saatlerinde uçağın Osaka Havalimanı'na iniş yaptığı, şüpheliler Taylor ve Zayek'in müzik kutularıyla uçaktan indikleri, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek ile hostes Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun dinlenmek amacıyla otele gittikleri bilgisine yer verildi.



Uçuş personelinin aynı gün saat 20.30 sıralarında İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için Osaka Havalimanı'na geldikleri, şüpheliler Taylor ve Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindiklerini, yanlarında bulunan büyük müzik kutusu içerisine Carlos Ghosn'u koydukları, rahat nefes alması amacıyla kutunun altına yaklaşık 70 hava deliği açtıkları aktarılan iddianamede, güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçirilen Carlos Ghosn'un bulunduğu büyük kutunun kabin bölümüne, küçük müzik kutusunun ise uçağın arka kısmında bulunan bagaj bölümüne yerleştirildiği, saat 23.00 sıralarında uçağın Osaka Havalimanı'ndan kalkış yaptığı belirtildi.



Japonya'da yer hizmetleri görevi yapan firma tarafından düzenlenen 29 Aralık 2019 tarihli yolcu listesinde Taylor ve Zayek'in bulunduğu ancak kaçırılan Carlos Ghosn'un yer almadığı bildirilen iddianamede, TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu ile hostes Nesrin Altunalan'ın 30 Aralık 2019 günü saat 04.00 sıralarında, sanık Okan Kösemen'in ise saat 04.27 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldiği aktarıldı.

İddianamede, aynı gün sabah saat 05.21 sıralarında Osaka'dan gelen uçağın Atatürk Havalimanı'na indiği ve Beyrut'a gidecek olan uçağın yakınına yanaştığı belirtilerek, sanık Okan Kösemen'in Osaka'dan gelen uçağa gittiği, bu sırada yer hizmetleri görevi yapan Ferhat T., Engin B. ve Fatih K.'nin gelen yolcular ve uçuş personelini almak için 2 VIP araç ile uçağın yanına gittikleri belirtildi.



Ferhat T.'nin, yolcu olarak gelen şüpheliler Taylor ve Zayek'i uçaktan alarak terminale bıraktığı, ardından uçaktan inen pilot Bahri Kutlu Sömek'in, araçta bekleyen Engin B. ve Fatih K.'nin, kaçak olarak Türkiye'ye getirilen Ghosn'u görmemeleri amacıyla VIP araca bindiği ve kendisine bir zarf verileceğini söyleyerek uçağın yanından aracı uzaklaştırdığı anlatıldı.



- SANIK KÖSEMEN, GHOSN İLE BEYRUT'A GİDEN UÇAĞA BİNDİ



İddianamede, sanık Okan Kösemen'in, yer hizmeti çalışanları ayrıldıktan sonra Ghosn ile uçağın merdivenlerine yanaşan bir araca binerek Beyrut uçuşu yapacak olan uçağın yanına geçtiği, ardından Ghosn ile uçağa bindiği, saat 05.50 sıralarında TC-RZA kuyruk numaralı uçağın Beyrut'a gitmek amacıyla havalandığı, yolcu listesi belgesinde uçakta yolcu olarak Okan Kösemen’in bulunduğu, kaçırılan Ghosn'un isminin ise yer almadığı ifade edildi.



Uçağın aynı gün saat 07.15 sıralarında Beyrut Havalimanı'na iniş yaptığı, sanık Okan Kösemen ile Ghosn'un uçaktan indikleri, 07.45 sıralarında sanık Okan Kösemen'in uçağa Nicolas Mezsaroz ile birlikte döndüğü anlatılan iddianamede, şüpheli Mezsaroz'un, Ghosn'un kaçırılması karşılığında Okan Kösemen'e henüz tespit edilemeyen miktarda ödeme yaparak uçaktan ayrıldığı belirtildi.

İddianamede, uçağın sonrasında Beyrut'tan havalanarak İstanbul'a döndüğü, Osaka'dan gelen Taylor ve Zayek'in ise 30 Aralık 2019'da saat 10.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaparak Türkiye'den ayrıldıkları kaydedildi.

- OKAN KÖSEMEN'İN BANKA HESABI



İletişim tespiti kayıtlarında Kösemen'in, Osaka-İstanbul uçuşunda görevli sanık pilot Bahri Kutlu Sömek ile görüşme yaptığı, karşı tarafa "Emanet arkada kalsın, inişte ben uçağı karşılayacağım zaten." diyerek Ghosn'un inişte uçağın arkasında beklemesini belirttiği vurgulanan iddianamede, sanık pilotlar ile hosteslerin banka hesap hareketlerinde normal hesap akışının aksini gösteren yüklü meblağ para girişi gözlemlenmediğine değinildi.

İddianamede, sanık Kösemen'in hesabına 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı işlemde toplam 216 bin 800 avro nakit para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz 2019 ile 12 Aralık 2019 arasında 66 bin 990 dolar nakit girişi bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.



İddianamede, Kösemen'in paraların kendisi tarafından bankaya nakit olarak yatırıldığını, bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu fakat bu primlerin çalıştığı şirket tarafından kendisine ödenmediğini, aracı olan firmaların kendisine verdiğini, bu paraları prim olarak aldığına dair herhangi bir belge sunamayacağını beyan ettiği anlatıldı.



- 3 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI



Şüpheliler Micheal Taylor, George Antoine Zayek ve Nicolas Mezsaroz'un ise açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden dosyaları ayrıldı.



Öte yandan, Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçışına yardım ettiği ileri sürülen Amerikalı Michael Taylor ile oğlu Peter Taylor’ın ABD’nin Massachussets eyaletinde Boston'dan Beyrut'a yapacakları uçuş öncesi polis tarafından tutuklandığı bildirildi.



Ayrıca iddianamede yer alan, yer hizmet görevlileri hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



