14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye'yi yönetme hayali kuran 8'li koalisyon ortakları, birbirine girdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinde yaşanan oy kaybı nedeniyle panikledi. Yerel seçimler için eski ortağı CHP'ye rest çekerek ittifak çağrısını reddetti. Bir dönem uğruna masayı devirdiği CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da dilen ve ikiliyi korkaklıkla suçlayan Akşener'in büyükşehirlerde de aday çıkartması, CHP'yi panikletti.

ÖZEL'DEN 'ADAYINI ÇEK' ÇAĞRISI

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslendi. Akşener'e "Adayını çek" çağrısı yaparken İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istedi. Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi. Özel'in bu sözleri üzerine gözler Meral Akşener'e çevrildi.

İYİ PARTİ SEÇMENİNDEN OY İSTEDİ

Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İyi Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" dedi. Özel'in bu sözleri üzerine gözler Meral Akşener'e çevrildi.

AKŞENER'DEN ÖZEL'E TEPKİ

Edirne'deki mitinginde konuşan Akşener, Özgür Özel'e çok sert bir dille cevap verdi. Özel'in partisi lehine İYİ Partili adayın çekilmesini istemesine "Cıvıklık" diyen Akşener, "Şimdi bu maskeli balodan bu siyasetçilerin bütün bu yolculuk esnasında çok memnun olduğunu gördüm. Mesela Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki, 'AK Parti kazanır, sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyesiniz ve İyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır.' Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı? Seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden, bunu bilmek için gayret göstermeden bir maskeli baloyla çok kolay oy almayı sağlamış. Biz bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettik." ifadelerini kullandık.