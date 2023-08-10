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Eski ortaklar düşman oldu! Küfürbaz Türkkan'dan CHP'ye 'ittifak' çıkışı: Birilerine mezun kılınmış parti değiliz

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden muhalefet partilerinde yerel seçimler yaklaştıkça kargaşa büyüyor. Daha önce şehit yakınına küfretmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'CHP Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı.' açıklamasına tepki gösterdi. Şehir yakınına küfreden Türkkan, 'Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz.' dedi.

Yeni Şafak10 Ağustos 2023 Perşembe 16:51 - Güncelleme:
Eski ortaklar düşman oldu! Küfürbaz Türkkan'dan CHP'ye 'ittifak' çıkışı: Birilerine mezun kılınmış parti değiliz
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldığını söylemişti.

ÖZTRAK: KILIÇDAROĞLU HER İKİ OYDAN BİR TANESİNİ ALDI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde konuşan Öztrak, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı."

TÜRKKAN'DAN TEPKİ GELDİ: BUNCA ÇİLEYİ BUNUN İÇİN GÖĞÜSLEMEDİK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Öztrak'ın bu sözlerine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztrak'ın açıklamasını hatırlatan Türkkan, şunları söyledi:

"CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" demiş.

Neden ittifaka karşı olduğumu bundan daha iyi ifade eden bir cümle olamaz.

Biz, genel veya yerel seçimde birilerine oy toplamaya mezun kılınmış bir siyasi hareket değiliz.

Bunun için de bunca çileyi sıkıntıyı göğüsleyip parti kurmadık."

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