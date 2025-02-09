Dağılan Altılı masanın eski ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin içerisindeki aday belirleme krizine yönelik sert açıklamalarda bulundu. "Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar" diyen Dervişoğlu, " Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım." dedi.

Dervişoğlu, Eskişehir'de partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı tartışmasının yer aldığını söyledi.

"Türkiye'nin en temel meselesini CHP'nin bir iç meselesi gibi sunmaya kalkışması bu millete hakarettir bana göre." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu millete diyor ki CHP, 'Efendim, ben kendi içimde adayımı belirleyeceğim. Bu millet de zaten benim belirlediğim adayı şayet desteklemezse, benim adayımı desteklemeyen de oyunbozan haline gelir.' Yani bir aday belirleyecekler, DEM Parti'ye soracaklar da İYİ Parti'ye sormayacaklar. Var mı böyle bir şey? Dün çıkmış biri diyor ki 'CHP aday belirlerken İYİ Parti'den görüş almasına gerek yok.' Bunlarla muhatap olmak istemiyorum ama hadlerini de bildirmek lazım."

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