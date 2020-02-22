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Güncel

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ'den yeni dava

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yeni dava açıldı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi14:01 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 14:01

Demir ve eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Demir ve Pekşen'in, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Öte yandan iddianamede, Demir hakkında, Ankara'da görülen bir başka dava ile bu davanın birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin takdirine bırakıldığı belirtildi.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Demir ve Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, yargılandıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, Demir ve Pekşen'in dosyaları ise tefrik edilmişti.

Mahkeme heyeti, askeri lise sınavları soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Demir ile Pekşen hakkında TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetmişti.

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