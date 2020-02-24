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Güncel

Eski Rize Emniyet Müdürünü şehit eden FETÖ'cüler yakalandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı

24 Şubat 2020 Pazartesi21:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 21:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

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