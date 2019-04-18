12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7942
  • 6,5689
  • 237.004
  • 98.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Rum Bakan Kasulidis Rum yönetiminin terör örgütü PKK'ya teçhizat verdiğini itiraf etti

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, yeni kitabında Rum yönetiminin PKK terör örgütüne askeri malzeme verdiğini itiraf etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, 2'nci kitabını çıkardı.
 
30 yıllık aktif siyasi yaşamını kaleme alan Kasulidis, Rum kesiminin PKK terör örgütüne askeri teçhizat verdiğini söyledi.
 
1997-2003 yılları arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Kasulidis, "PKK'ya askeri malzeme verildi" dedi. Kasulidis, terör örgütüne ne zaman ve ne tür silahlar verildiğini ise yazmadı.
 
Eski Rum Dışişleri Bakanı kitabında, "Kıbrıs Rum Milli Muhafız Birliğinin tüfek ve mühimmatı Ürdün ve Lübnan'a verildi" ifadelerini kullandı.
 
Kathimerini gazetesi, Kasulidis'in kitabının özellikle hassas dönemleri içeren yakın tarih açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu yazdı.
 
Eski Rum Dışişleri Bakanı yeni kitabında olaylardan kısaca bahsediyor, önemli olaylara dair kişisel görüşlerini paylaşıyor.
 
KASULİDİS'İN ALDIĞI GÖREVLER
 
1948 doğumlu Eski Rum Dışişleri Bakanı, 1993'te hükümet sözcülüğü yaptı.
 
1997-2003 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Rum kesiminin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinde öncü rol oynadı.
 
2004'te Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi seçilen Kasulidis, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderliği için seçimlere katıldı. 2'nci turda Dimitris Hristofyas'a yenildi. Şubat 2018'de ise aktif siyasi hayatına veda ettiğini duyurdu. (TRT Haber)

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu karar çok tartışılacak

Bu karar çok tartışılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

Google ve Apple'dan Tiktok kararı

Google ve Apple'dan Tiktok kararı

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü

Ünlü oyuncu kurşunlanarak öldürüldü

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

Maaşı düşük emekliye yeni intibak geliyor

Maaşı düşük emekliye yeni intibak geliyor

O şehrin en eski tapınağı!

O şehrin en eski tapınağı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA