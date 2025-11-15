İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Eski sevgili vahşeti! İki kişi hayatını kaybetti

Bursa'da 1 kişi, takip ettiği eski sevgilisini kafede silahla vurup öldürdü, daha sonra intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

15 Kasım 2025 Cumartesi 12:24
ABONE OL

Korkunç olay, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut'a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

