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Eski sevgiline tüfekle rastgele ateş açtı! Yan dükkandaki esnaf hayatını kaybetti

Aksaray'da eski sevgilinin dükkanı tüfekle basarak rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırıda tedavisi süren Talip Sürücü, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Eski sevgiline tüfekle rastgele ateş açtı! Yan dükkandaki esnaf hayatını kaybetti
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Olay, 23 Mayıs tarihinde Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.'nin birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. (30) yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) ve yan dükkanda kuaför işletmecisi olan Talip Sürücü (36) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kuaför işletmecisi Talip Sürücü 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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