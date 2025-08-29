İSTANBUL 30°C / 20°C
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
  Güncel
  • Güncel
Güncel

Eski spor kulübü başkanını kafede öldüren katil yakalandı

Eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i kafede yemek yediği sırada öldüren katil Uzunköprü'de yakalandı.

HABER MERKEZİ29 Ağustos 2025 Cuma 08:15 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" açıklamasında bulundu.

