Eski TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Yüzyılı mahiyeti itibarıyla bir diriliş yüzyılı olacaktır

Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden şair ve mütefekkir Karakoç, vefatının 2. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

"Bir Kültür ve Dava Adamı Sezai Karakoç" adlı oturuma katılan Şentop, milletlerin yol göstericisi büyük aydınların yaşadıkları çağda insanlığa, bilhassa kendi toplumuna, toplumun ileri gelenlerine, yönetici sınıflarına ve gelecek nesillerine seslendiğini belirterek, uyanıcı, onarıcı, inşa ve ihya edici fikir ve tutum alışları aktardığını söyledi.

Büyük düşünce ve sanat adamlarının eserlerinde konunun asla kendileri olmadığını ifade eden Şentop, bu kişilerin kendilerinin ve yaşantılarının konuk edilmesinden de hiç hoşlanmadığını kaydetti.

Şentop, onların konularının daima insanlığın içinden geçtiği zaman dilimindeki buhran ve bunalımları tanımlamak, gelecekte uygulanmak üzere bunların çözüm yol ve yöntemlerini anlatmak olduğunu dile getirerek, "Fikirleriyle tarihi toplumsal gelişmelerin akışında güçlü tesirleri olmuş büyük düşünürler, bu tesir ve etkilemeyi yaşadıkları zaman dilimi içinde değil hemen hepsi kendi ölümlerinden sonraki yüzyılda yapmışlardır. Çünkü insanlığı ve tarihin akışını değiştirecek çaptaki büyük düşünceler ilk kez ifade edildikleri günlerde çok az sayıda insan tarafından ancak anlaşılıp benimsenmiştir. Biz, bütün bu tarif etmeye çalıştığım büyük düşüncelere mahsus özellikleri fazlasıyla Sezai Karakoç'ta görüyor, abide bir şahsiyet olarak onu saygı ve hayranlıkla anıyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAHİYETİ İTİBARIYLA BİR DİRİLİŞ YÜZYILI OLACAKTIR"

Karakoç'un eserlerinin aydınlardan başlayarak halka halka geniş kitlelere yayılması ve benimsenmesi sürecinin henüz başlangıcında olduklarını aktaran Şentop, Karakoç'un 9 şiir kitabını bir araya getirip bütün şiirlerini, tarih sırasına göre dizip tek kitap yaptığı ve adını da karanlık devrin sona ermesinin hemen öncesi manasında "Gün Doğmadan" dediğini bildirdi.

Şentop, "Şu günlerde parlak bir gelecek hedefi olarak telaffuz ettiğimiz Türkiye Yüzyılı mahiyeti itibarıyla bir diriliş yüzyılı olacaktır inşallah." diyerek, şöyle konuştu:

"Toplumları uyarıcı, feryadı figan koparıcı büyük insanlar, bu feryatlarına kulak verilmesi yerine kendi şahıslarının konu edinilmesini istemezlerdi demiştim. Hayattayken birçok televizyon kanalı, üstat Sezai Karakoç hakkında belgesel yapmak, tanıtım filmleri çekmek için başvurup, kendisiyle de çekim yapmak istediklerinde gelenlere özetle 'Konu ben değilim. Şahsımı, hayatımı konu edinmenize beni de konu mankeni ve oyuncunuz gibi kullanmanıza izin vermeyeceğim. Ama uğrunda ömür boyu mücadele ettiğimiz davamızı, fikirlerimizi, yazılarımı, kitaplarımı, orada söylediklerimi elbette konu edinebilirsiniz. Hakkında tartışıp konuşabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iştir.' dediği yakın arkadaş çevresince bilinen bir husustur."

Karakoç'un yazı ve eserlerinden kesitler okuyan Şentop, katılımcıların sorularını da cevapladı.

Oturuma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti temsilcileri ve edebiyatseverler katıldı.