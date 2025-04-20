Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ESKİ TBMM BAŞKANVEKİLİ FEHMİ IŞIKLAR'IN EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.