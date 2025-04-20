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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından öldürüldü

İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 14:07 - Güncelleme:
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından öldürüldü
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Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ESKİ TBMM BAŞKANVEKİLİ FEHMİ IŞIKLAR'IN EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

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