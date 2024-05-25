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Güncel

Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

  • eski tip ehliyet
  • yıl sonu
  • e-Devlet

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