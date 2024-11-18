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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi.

18 Kasım 2024 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

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