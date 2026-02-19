Aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzasıyla ortak bir metin kaleme alındı. "Laikliği Birlikte Savunuyoruz", "Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında!" başlıklı metinde Türkiye'nin "Talibanlaştırma" baskısı altına girdiği önü sürülerek, "Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır" ifadeleriyle 90'lı yıllardan kalma 'irtica' algısı yapıldı.

Alevi Federasyonları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ramazan boyunca okullarda düzenlediği 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerine tepki gösterdi.

Federasyonlar, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşturulmasının amaçlandığı etkinliklerin laikliğe aykırı olduğunu savundu.

Yapılan açıklamada, "Bu etkinlikler açık biçimde laikliğe aykırıdır ve mevcut hukuka göre anayasa suçudur" denildi.

BAKAN TEKİN: NOEL AĞAÇLARINA NEDEN SES ÇIKARMADINIZ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilere cevap verdi.

"Okumadan, anlamadan eleştiri yapılıyor. Laiklik bir dayatma değildir" diyen Tekin, şöyle devam etti: Bizim metnimizde de okullara gönderdiğimiz örnek etkinlikler listesinde de anayasaya aykırı tek bir ifade yok. Okullarımızda Noel ağaçları süslenirken bu kişilerin sesinin çıkmasını beklerdim. Asıl onu eleştirmelerini beklerdim. Bizim kültürümüze Noel nereye oturuyor?