  • ''Eski Türkiye'' heveslilerini üzecek anket! Türk halkı ilahiye sahip çıktı
Güncel

''Eski Türkiye'' heveslilerini üzecek anket! Türk halkı ilahiye sahip çıktı

Samsunlu Celal Karatüre'nin sesiyle tüm dünyada yankılanan ilahiyi Areda Survey Türk halkına sordu. Ankete katılanların yüzde 84.1'i “Çok beğeniyorum, Ramazan ruhunu yansıtıyor” dedi. Çocukların cıvıl cıvıl söylediği ilahiye eleştirileri 'yanlış ve saygısız' bulanların oranı da yüzde 85.6 oldu.

27 Şubat 2026 Cuma 08:17
''Eski Türkiye'' heveslilerini üzecek anket! Türk halkı ilahiye sahip çıktı
"Ramazan ayında her yerde dinlenen Celal Karatüre'nin ilahisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 84,1'i "Çok beğeniyorum, Ramazan ruhunu yansıtıyor", yüzde 9,8'i "Beğenmiyorum", yüzde 6,1'i ise "Kararsızım" yanıtını verdi.

Ankette Özlem Gürses'in Celal Karatüre'ye yönelik "İlahilerin içini boşalttılar, Mezdeke grubu gibiler" sözlerine ilişkin tepkiler de soruldu.

Katılımcıların yüzde 85,6'sı eleştiriyi "Yanlış ve saygısız" bulurken, yüzde 12,4'ü "Haklı ve yerinde bir eleştiri" dedi, yüzde 1,9'u ise kararsız kaldı.

"GERÇEK BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Şubat'ta TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda ilahi tartışmalarına ilişkin "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi için "Kimse ilahilerden rahatsız olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır" demişti.

