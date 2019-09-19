Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Toker'e FETÖ'den 14 yıl 3 ay hapis
Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.
- AA
Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.
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