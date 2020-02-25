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Eski Yargıtay üyesi Ali Sezgin FETÖ üyeliğinden beraat etti

Eski Yargıtay üyesi Ali Sezgin'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden beraatine hükmedildi.

AA25 Şubat 2020 Salı15:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:31

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sezgin'le avukatı katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere söz verildi.

Savcı Canpolat, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca Sezgin'in beraatini talep etti.

Sanık Sezgin de örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi. Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya karar için ara verildi.

- Karar

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Alikanoğlu tarafından açıklandı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan açılan davada yüklenen suçun işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca Sezgin'in beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını da kararlaştırıldı.

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