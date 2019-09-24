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Eski Yargıtay üyesi Ali Yıldız'a FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesi Ali Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
 
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Yıldız ve avukatı katıldı.
 
Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilen Ali Yıldız, esas hakkındaki savunmasını yaptı.
 
Hakkındaki iddiaları ve ByLock kullandığını kabul etmeyen sanık Yıldız, terör örgütü üyesi olmadığını savundu. Yıldız, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
 
- Karar
 
Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
 
Sanık Ali Yıldız'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.
 
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.
 
Ali Yıldız'ın cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
 
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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