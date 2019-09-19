26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7086
  • 6,3248
  • 275.044
  • 100266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 8 yıl hapis cezası verildi

Eski Yargıtay üyesi Bilal Köseoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Köseoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Köseoğlu ile avukatı katıldı.
 
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köseoğlu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Hukuki araştırmalar yaptığını, meslek hayatı boyunca çok çalıştığını söyleyen Köseoğlu, "Teröristlik yapmaya vaktim olmadı." dedi.
 
Köseoğlu ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi. 
 
Daha sonra, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.
 
Bilal Köseoğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.
 
TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 8 yıla indiren mahkeme heyeti, Köseoğlu hakkında adli kontrole hükmetti.
 
Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.
 
Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için 'leke' değerlendirmesi

Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için 'leke' değerlendirmesi

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem

Afganistan'da ABD katliamı! Terörist diye sivilleri vurdular

Afganistan'da ABD katliamı! Terörist diye sivilleri vurdular

ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var

Yerli 'köstebek' banttan indirildi: Sadece 8 ülkede var
 

POPÜLER HABERLER

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA