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Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı tutuklandı

Usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş hakimlikçe tutuklandı.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı tutuklandı
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Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle, vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan enstitünün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfı zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dün Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ateş, başsavcılıkta alınan ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ateş, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

  • şeref ateş
  • Yunus Emre Enstitüsü
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