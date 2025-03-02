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Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi Cem Köksal hakkında adli kontrol kararı

Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA2 Mart 2025 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi Cem Köksal hakkında adli kontrol kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık tarafından Köksal hakkında yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Köksal, Başsavcılığın talimatıyla dün gözaltına alınmıştı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Cem Köksal'ın holdingin üst yöneticiliği görevinden dün itibarıyla istifa ettiği belirtilmişti.

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