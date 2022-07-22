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Eskiden yeşillikti İBB mahvetti! İstanbullu gençlerden tepki gecikmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz günlerde maliyeti fazla diye Üsküdar Altunizade'deki dikey bahçeleri söküp yerine reklam panoları dikmişti. Yeşil alanı kaldıran İBB'ye tepki kendilerini İstanbullu Gençler diyen bir gruptan geldi. İstanbullu gençler dikey bahçelerin söküldüğü duvara 'Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti' yazılı pankart asarak tepkilerini dile getirdi.

22 Temmuz 2022 Cuma 01:06 - Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), maliyetli olduğu gerekçesiyle 2020'de sökmeye başladığı dikey bahçelerin bulunduğu yerlere 9 Temmuz'da reklam panolarını yerleştirdi.

BURASI ESKİDEN YEŞİLLİKTİ...

Şehre estetik açıdan renk katan, gürültü bariyeri ve egzoz emisyonu görevi gören dikey bahçelerin kaldırılarak reklam panolarının konulmasına gençler, "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" pankartları asarak tepki gösterdi.

PANKART ASTILAR

Kendilerine 'İstanbullu Gençler' adını veren grup, Üsküdar Altunizade'de daha önce dikey bahçelerin bulunduğu panoya "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı.

Bu pankartı sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçelerin söküldüğü panoların boş bırakılmasına tepki gösterdi.

GÖKSU PAYLAŞIMDA BULUNDU

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Göksu, pankart asılan dikey bahçenin önceki ve sonraki hallerini gösteren "AK Parti dönemi Altunizade/CHP dönemi Altunizade" yazılı görsellerine yer vererek, "Nereden nereye İstanbul." ifadesini kullandı.

  • dikey bahçe
  • istanbullu gençler

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