  6 ilde eş zamanlı operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi
Güncel

6 ilde eş zamanlı operasyon: Zehir tacirlerine geçit verilmedi

Eskişehir merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Eskişehir polisi, 6 ili kapsayan geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonuyla satıcılara ağır darbe vurdu. Eş zamanlı baskınlarda yakalanan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Eskişehir merkezli 6 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise yakalandıkları illerdeki emniyet müdürlüklerinde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 kişiyle birlikte operasyondaki toplam şüpheli sayısı 20 oldu.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

