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Eskişehir OSB'de yangın... Yalıtım fabrikası alevlere teslim oldu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım fabrikasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın hızla büyüdü. OSB itfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri merdivenli araçlarla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Eskişehir OSB'de yangın... Yalıtım fabrikası alevlere teslim oldu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yalıtım fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Hızla yükselen alevlere hem OSB itfaiyesi hem de Büyükşehir Belediyesi ekipleri merdivenli araçlarla müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

ESKİŞEHİR OSB'DEKİ YALITIM FABRİKASINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Eskişehir'de bir yalıtım fabrikasına çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 28. Cadde, üzerinde faaliyet gösteren bir yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yangına merdivenli araçlar ile destek verdi. Bölgede hızla büyüyen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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