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4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Bayar'a müebbet hapis cezası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi.

İHA11 Eylül 2020 Cuma 11:55 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 11:59
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Olay ESOGÜ Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018’de meydana geldi. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan bu acı olay sonrasında Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da ‘azmettirme’ suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskişehir’de 3 akademisyen ve fakülte sekreterini öldüren Volkan Bayar’ın 3. Ağır Ceza Mahkemesinden görülen davasının karar duruşmasında Volkan Bayar’a ‘Kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Volkan Bayar’ın eşi Saadet Aylin Yağan’a ise azmettirme suçundan gerekli delil bulunmaması sebebiyle beraat etti.

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