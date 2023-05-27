Eskişehir Seçim Sonuçları: 2023 Türkiye genel seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, seçimlerde illerindeki seçim sonuçları detaylarını araştırıyor. Eskişehir İkinci Tur Seçim Sonucu ve oy oranları, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Peki Eskişehir ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

2023 ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?



Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için vatandaşlar yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Eskişehir'de Recep Tayyip Erdoğan 257.707 oyla yüzde 41,81 alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,39 oranda oy aldı.

Seçim sonuçlarında yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Seçimde adayların Eskişehir'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Eskişehir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte, 2023 Eskişehir seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023



28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.

Eskişehir seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre yayın organları saat 18:00'e kadar seçim hakkında yayın yapamayacak. Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Eskişehir seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü saat 19.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.

28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında illerin ve ilçelerin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

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