Eskişehir TOKİ arsa çekilişi ne zaman? Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ kura takvimi ile birlikte Eskişehir arsa çekiliş tarihi belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Eskişehir TOKİ arsa kura çekimi sonuçları isim listesi, kura çekiminin ardından ilan edilecek. Peki Eskişehir TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İşte Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama sayfası

ESKİŞEHİR TOKİ ARSA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi 17 Mart 2023 Cuma günü gerçekleşiyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında Eskişehir Merkez İlk Evim 3000 Müstakil Arsa Kurası, canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait müstakil arsalar, Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucunda hak sahiplerini bulacak. Eskişehir TOKİ arsa sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. İşte TOKİ Eskişehir arsa çekilişi isim listesi sonuç sorgulama ekranı...

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından Eskişehir Merkez'de 3 bin 300 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak. Eskişehir TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sonuçların sisteme aktarılması ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ ARSA ÖDEME PLANI

TOKİ Arsa ödeme planı: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, '250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3.106 iş yeri için kuraları 15 Mart Çarşamba günü çekmeye başlıyoruz.' açıklamasında bulundu.

17 Mart tarihinde yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.

İşte, kurası çekilecek o iller:

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300