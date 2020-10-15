İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9109
  • EURO
    9,2912
  • ALTIN
    482.412
  • BIST100
    1189.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki yakalandı: 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı
Güncel

Eskişehir'de 477 litre sahte ve kaçak içki yakalandı: 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı

Eskişehir'de sahte ve kaçak içki denetimlerinde gözaltına alınan 6 zanlı hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:13
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katılımıyla kent genelinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde, 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde K.U'nun kent merkezinde yaşayan İ.E'den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.