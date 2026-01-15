İddiaya göre, olay, 15 ve 24 Aralık 2025 tarihlerinde 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Eskişehir'de çok sayıda şubesi bulunan bir fırın işletmesince müşteri olan yemek firmasına teslim edilen ekmeklere, rakip olan bir başka firmanın yetkilisi tarafından müdahale edildiği öne sürüldü.

Bahse konu işletmeye gece vakitlerinde gizlice giren A.K. isimli şahsın ekmekleri alıp götürdüğü, aradan birkaç gün geçince küflü halde aynı yere getirip bıraktığı iddia edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde bu durumu fark eden fırın işletmesi yetkilileri, şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Ortaya atılan iddialarla ilgili araştırma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

"BU KİŞİNİN RAKİP BİR FİRMANIN YETKİLİSİ OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Av. Burcu Kabaağaç Kaya, "Müvekkil şirketin ekmek temin ettiği bir yemek şirketi var. Yemek şirketine bırakılan ekmekleri gece vakti birisi gelip çalıyor, daha sonrasında birkaç gün bekletip küflendiriyor ve tekrar gelip aynı yere geri koyuyor.

Bu kişinin rakip bir firmanın yetkilisi olduğunu tespit ettik. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an için bizim tespit edebildiğimiz bir kişi var ama bunun daha fazla olduğu kanaatindeyiz; çünkü müvekkil firmaya karşı son zamanlarda bu şekilde birçok eylem gerçekleştirilmeye başlandı.

Dolayısıyla bu kişilerin araştırıp tespit edilmesini istiyoruz. Halk ve kamu sağlığını tamamen tehlikeye atan bu eylemlere neden olan kişilerin tutuklu yargılanmalarını talep ettik. Bu kişiler hakkında 'Gece Vakti Nitelikli Hırsızlık', 'Kamu Sağlığını Tehlikeye Atarak Zehirli Maddelerle Halkı Zehirleme', 'Marka Hakkına Zarar Verme', 'Haksız Rekabet' ve 'İftira' suçlarından şikâyetçi olduk" dedi.

"MÜVEKKİLE KARŞI RESMEN BİR İTİBAR SUİKASTI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

2025 yılının kasım ayında bir vatandaş, bahse konu fırın işletmesinin Yenikent Mahallesi'nde bulunan şubesinden alışveriş yapmış ve aldığı ekmeğin içinden poşet çıkmıştı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu olaya da değinen Av. Kaya, "Geçtiğimiz günlerde de kamuoyuna yansıyan, müvekkil şirketin adının örtülü olarak geçtiği bir olay meydana geldi.

Bir poşet çıkarma eylemi söz konusuydu. Bu olayın da bu kişilerle bağlantılı olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla şahsın HTS kayıtlarının ve iletişimde olduğu kişilerin de araştırılmasını talep ettik. Müvekkile karşı resmen bir itibar suikastı gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.