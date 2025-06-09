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Eskişehir'de akraba dehşeti! Cadde ortasında kanlı hesaplaşma

Eskişehir'de akraba kavgası kanlı bitti. Bir kişi, cadde ortasında karşılaştığı iki akrabasına bıçakla saldırdı. Olayda biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

IHA9 Haziran 2025 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Eskişehir'de akraba dehşeti! Cadde ortasında kanlı hesaplaşma
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Eskişehir'de iki akrabasını gören şahıs, elindeki bıçakla onlara saldırdı. Olayda biri ağır ve saldırganın da dahil olduğu üç kişi yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Ertaş caddesi üzerindeki bir pastanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. (45) henüz bilinmeyen bir nedenle husumetlisi olduğu akrabalar, İ.D. ve S.Y.'yi (33) cadde üzerinde gördü. Yanındaki ekmek bıçağı ile İ.D. ve S.Y.'ye saldırdı. Yaşanan arbedede bıçağı M.Ü.'nün elinden alan akrabalarından biri şahsı yaraladı. Olay sonrası şahıslardan birinin diğerine şemsiye ağırlığı ile vurduğu iddia edildi. Olay sonrasında cadde üzerindeki bahse konu nokta adeta kan gölüne döndü.

ÜÇ YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan yaralılardan İ.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 1'i Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 2'si ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olayda şahısların yanında bulunan ve şahıslardan birinin akrabası olduğu iddia edilen bir kadın ile 2 çocuk olay anında şok geçirdi. Olay anında çıkan kan, kadının üzerine ve yüzüne sıçradığı görüldü. Öte yandan olay anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

"AKRABALARMIŞ GALİBA, ENİŞTESİYMİŞ BU VURAN"

Olaya şahitlik eden ve taraflardan birini ayırmaya çalışan 19 yaşındaki Arda Demir, "Abi, ben şuradan yürüyordum, kavgayı gördüm. Üç kişi bir adama saldırıyordu. Adam da kendini savunmak için bıçak çıkarttı. Ama bir tane adamın buradan yardı abi, burası bayağı kanadı. Sonra kolundan vurdu, bir de kalbinin altından vurdu. Diğer adamı da buradan vurmuş abi, yine kolundan, iki kere vurdu. Bayağı kan fışkırıyordu, damarını patlatmış herhalde. Abi, akrabalarmış galiba, eniştesiymiş bu vuran. Abi, başka bir şey de yok, yani sadece kavgayı gördüm. Kız kardeşi oluyormuş abi, vuranın. Vuranın kız kardeşi oluyormuş. Abi, kavgadan sonra işte, bir vurulan arkadaş yine karşıdaydı abi. Onun üstüne doğru koşmaya kalktı. Ben tutayım dedim, abi dedim dur, polis geliyor. Adam yine dinlemedi. Koştu, sonra oradaki şeyler tuttu. Abi, bıçağı işte, aynen getiriyor. Abi, ekmek bıçağının biraz küçüğü, hani santim de vurmuyor abi, direkt sokuyor" dedi.

Polis olay yerindeki delilleri toplarken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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