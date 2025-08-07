İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Eskişehir'de asansör bakımında patlama! Yaralılar var...

Eskişehir'de asansör bakımı sırasında gerçekleşen patlamada 2 kişi yaralandı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çalışanların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 13:28
Eskişehir'de asansör bakımında patlama! Yaralılar var...
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, asansör bakımı yaptıkları binadaki elektrik kablolarının ark yapması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak'ta, Sefa G. (30) ile Muhammet E. (26) bir binada asansör bakımı yaptıkları esnada elektrik kablolarının ark yapması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın neden olduğu basınçla binanın garaj kapısında hasar oluştu.

Asansör bakımıyla ilgilenen Sefa G. ile Muhammet E'nin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaldırıldıkların Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Patlama sırasında garaj kapısının zarar gördüğü anlar, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, patlama nedeniyle garaj kapısının hasar gördüğü, yaralanan Sefa G. ile Muhammet E'ye çevredeki vatandaşların su içererek yardımcı olduğu ve yaralıların sağlık görevlilerince ambulansa bindirildiği anlar yer aldı.

