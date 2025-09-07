İSTANBUL 27°C / 19°C
  Eskişehir'de baba oğuldan skandal olay! Önce ambulansa yol verdiler sonra takip edip tehdit ettiler
Güncel

Eskişehir'de baba oğuldan skandal olay! Önce ambulansa yol verdiler sonra takip edip tehdit ettiler

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol verdikleri ambulansı takip ettikten sonra 3 sağlık çalışanını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

AA7 Eylül 2025 Pazar 21:24
Eskişehir'de baba oğuldan skandal olay! Önce ambulansa yol verdiler sonra takip edip tehdit ettiler
Erenköy Mahallesi'nde seyreden Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansın sürücüsü, önünde seyreden otomobilin sürücüsünden yol istedi.

3 SAĞLIK ÇALIŞANINI TEHDİT ETTİ

Otomobildeki Y.F.K. ile babası T.K. ambulansın geçişine izin verdi. Daha sonra araçlarıyla ambulansın peşine takılan baba oğul, Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar geldi.

Şüpheliler, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanını tehdit etti. Sağlık personeli, kendilerini ambulansa kilitleyip yardım istedi.

BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

