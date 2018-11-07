Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de ByLock operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında B.S. ile A.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP ve HDP´li vekillerden büyük provokasyon

CHP ve HDP´li vekillerden büyük provokasyon

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA