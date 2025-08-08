Araziye vidanjörle atık su boşaltan ESKİ'ye 668 bin TL para cezası ugyulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su deşarj edildiği yönündeki ihbarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan denetimler sonucu plakası tespit edilen vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait olduğu belirlendi.

Atık suyu herhangi bir önlem almadan yasalara aykırı şekilde deşarj eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu'na istinaden, 668 bin TL ceza uygulandı.