8 Ağustos 2025 Cuma
Güncel

Eskişehir'de çevre katliamı: Atık suyu araziye boşalttılar

CHP yönetimindeki Eskişehir'de ESKİ'ye ait vidanjörün atık suyu yasalara aykırı bir şekilde araziye atık suyu boşaltması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 668 bin TL para cezası uygulandı.

HABER MERKEZİ8 Ağustos 2025 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Eskişehir'de çevre katliamı: Atık suyu araziye boşalttılar
Araziye vidanjörle atık su boşaltan ESKİ'ye 668 bin TL para cezası ugyulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde araziye vidanjörle atık su deşarj edildiği yönündeki ihbarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan denetimler sonucu plakası tespit edilen vidanjörün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) ait olduğu belirlendi.

Atık suyu herhangi bir önlem almadan yasalara aykırı şekilde deşarj eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne Çevre Kanunu'na istinaden, 668 bin TL ceza uygulandı.

