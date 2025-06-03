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Güncel

Eskişehir'de çöp ev vakası: 2 kamyon atık çıkarıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 2 kamyon çöp çıkarıldı.

AA3 Haziran 2025 Salı 12:51 - Güncelleme:
Eskişehir'de çöp ev vakası: 2 kamyon atık çıkarıldı
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Şarhöyük Mahallesi sakinleri, Gap Sokağı'nda 73 yaşındaki Nahide G'ye ait evden kötü kokular geldiği yönünde Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, binayı kontrol edince çöp dolu evle karşılaştı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, pet şişe, plastik poşet ve çeşitli ambalaj atıkları ile plastik eşyalardan oluşan 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine götürüldü.

Boşaltılan ev, ekiplerce dezenfekte edildi.

Ekipler, aynı kişiye ait evi 2 yıl önce de atıklardan temizlemişti.

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