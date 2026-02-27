Korkunç olay, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. (58) bu sabah henüz bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı. Brandanın üstüne düşen ve yaralanan adamı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizi yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ATLADIĞI DAİREDEN EŞİNİN CESEDİ ÇIKTI

Mehmet K.'nın dairesine itfaiye ekiplerinin yardımıyla giriş yapıldı. İçeride eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda, birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Sevim Ö.'nün Mehmet K. ile evli olduğu ama kızlık soy ismini kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürerken, Sevim Ö.'nün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mehmet K.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.