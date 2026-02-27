İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

Eskişehir'de dehşet! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Eskişehir'de 7'nci kattaki evinden atlayarak yaralanan bir kişinin dairesine giren ekipler, birkaç gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

IHA27 Şubat 2026 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Eskişehir'de dehşet! Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Korkunç olay, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. (58) bu sabah henüz bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı. Brandanın üstüne düşen ve yaralanan adamı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizi yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ATLADIĞI DAİREDEN EŞİNİN CESEDİ ÇIKTI

Mehmet K.'nın dairesine itfaiye ekiplerinin yardımıyla giriş yapıldı. İçeride eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda, birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Sevim Ö.'nün Mehmet K. ile evli olduğu ama kızlık soy ismini kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürerken, Sevim Ö.'nün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mehmet K.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

