İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7867
  • EURO
    37,3299
  • ALTIN
    3167.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de eğitim almayan kişilerin biber gazı bulundurması yasaklandı
Güncel

Eskişehir'de eğitim almayan kişilerin biber gazı bulundurması yasaklandı

Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber fazı bulundurmasının yasaklandığı açıklandı.

IHA29 Ocak 2025 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Eskişehir'de eğitim almayan kişilerin biber gazı bulundurması yasaklandı
ABONE OL

Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber fazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

  • Eğitimsiz kişilere yasak
  • Sertifikasız işçilere ceza
  • Eskişehir biber yasağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.