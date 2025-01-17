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Eskişehir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 23:38 - Güncelleme:
Eskişehir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar yönünde seyreden E.T. idaresindeki 26 B 1571 plakalı otomobil, Seyitgazi'ye bağlı Kesenler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen I.H.Y. yönetimindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 26 B 1571 plakalı otomobildeki yolcu İsmail T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralanan yolcular H.Y, C.Y, E.Y. ile sürücüler E.T. ve I.H.Y, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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