24 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Eskişehir'de feci kaza! 2 araç üst üste çarpı: 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri esnada otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ve başka bir otomobilin daha çarptığı 2 kişi hastanede öldü.

24 Kasım 2025 Pazartesi 12:52
Eskişehir'de feci kaza! 2 araç üst üste çarpı: 2 kişi hayatını kaybetti
A.U. idaresindeki 26 UC 257 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Ümit Öncel (59) ile Serap Kösece'ye (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen 2 kişiye bu kez karşı yönde ilerleyen N.A. yönetimindeki 26 AIT 625 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, Ümit Öncel ile Serap Kösece yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her iki otomobilin sürücüsü, polis tarafından emniyete götürüldü.

