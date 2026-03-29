  • Eskişehir'de feci olay! Arkadaşının elindeki tüfek kazara ateş aldı, vurulan çocuk hayatını kaybetti
Güncel

Eskişehir'de feci olay! Arkadaşının elindeki tüfek kazara ateş aldı, vurulan çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir'in İnönü ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan çocuk hayatını kaybetti.

AA29 Mart 2026 Pazar 15:53
İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Ev sahibi M.F.Y'nin elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

