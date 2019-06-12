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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Daha önce açığa alınan Deniz Astsubay H.Ç. hakkında, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından soruşturmanın sürdüğü Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

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